Mariusz Pudzianowski ma już swoje lata, ale nadal zachowuje niesamowitą formę. Jednak nawet popularny Pudzian zdaje sobie sprawę z upływu czasu. Podczas rozmowy dla kanału Olimp Sport Nutrition na YouTube mówił, kiedy może zakończyć karierę sportową.

Pudzianowski dawniej zyskał rozgłos jako strongman. Od 2009 r. rozwija swoją karierę w sportach walki w ramach KSW. Dotąd w klatce stoczył 27 walk, z których wygrał 17, a 12 z nich zakończył przed czasem, a pięć przez decyzję sędziów. Dziewięć razy musiał uznać wyższość rywali, a jedną walkę uznano za nieodbytą.

W czerwcu bieżącego roku Pudzianowski zmierzył się ze znanym bokserem Arturem Szpilką. Ze starcia górą wyszedł pięściarz, który znokautował 46-letniego Pudziana. Pojawiły się pytania, czy były strongman zamierza nadal kontynuować karierę.

„Cały czas mam zapał, ale wiem, że nie żyje się wiecznie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dosyć. Mimo że mógłbym to robić jeszcze pięć lat. Jeszcze trochę się pobawię, a potem nie wiem, co będę robił. Wiem, że przez najbliższe dwa lata będę jeszcze wchodził do klatki. A potem będę myślał, co dalej. Chce mi się tak samo, jak 20 lat temu. Jest ten sam zapał” – mówił w wywiadzie dla kanału Olimp Sport Nutrition na YouTube.

Na razie brak informacji o kolejnych planowanych walkach Pudziana. Pojawiły się nawet plotki, że może przejść do FAME MMA, choć szczegółów nie podano.

Źr. Radio ZET