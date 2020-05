Władimir Putin po raz kolejny odniósł się do wydarzeń związanych z zajęciem Zaolzia w 1938 roku. Wezwał społeczność międzynarodową do potępienia „tajnego spisku Polaków i Niemców”.

W tym roku obchodzimy 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z powodu pandemii koronawirusa, nie mogły się w związku z tym odbyć żadne większe uroczystości. Nie przeszkodziło to jednak Władimirowi Putinowi zaatakować po raz kolejny Polski.

Rosyjski przywódca wrócił do tematu zajęcia przez Polskę Zaolzia, co miało miejsce w 1938 roku. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji publicznej Putin stwierdził, że Polska zawiązała wówczas spisek z Hitlerem, by wziąć udział w „rozerwaniu Czechosłowacji na strzępy”. „To spisek, tajna część. Niepisana, niepisana. Ale wszystko o mamy w dokumentach. A Związek Radziecki potępił tajną część paktu Ribbentrop-Mołotow pod koniec lat osiemdziesiątych” – powiedział.

Władimir Putin wezwał społeczność międzynarodową do potępienia przejęcia Zaolzia w 1938 roku, nazywając to „tajnym spiskiem Polaków i Niemców”. „Dlaczego nasi partnerzy po dziś dzień nie postąpili podobnie do Związku Radzieckiego? Dlaczego nie potępili przejęcia Zaolzia?” – pytał.

Czytaj także: Tusk pisze o NSDAP. Szybko wychwycono sugestię

Źr.: o2