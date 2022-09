W czwartek media obiegł wniosek do rosyjskiej Dumy Państwowej, jaki sformułowali radni z Sankt Petersburga, w którym chcą, by Władimir Putin trafił przed sąd za zdradę stanu. Wniosek w tej sprawie przegłosowano i w najbliższych dniach ma wpłynąć do Dumy Państwowej.

Radni powołują się na paragraf 93. ustawy zasadniczej i twierdzą, że Władimir Putin dopuścił się przestępstwa w związku z agresją na Ukrainę. Ich zdaniem, rosyjski przywódca „w związku ze zdradą narodową” powinien zostać postawiony w stan oskarżenia. Przygotowali nawet stosowny wniosek, który skierowano do Dumy Państwowej.

„Młodzi Rosjanie giną lub zostają trwale okaleczeni, armia traci zdolność bojową i sprzęt, a zachodnie sankcje nie tylko rujnują gospodarkę, ale też skłaniają wykształconych specjalistów do emigracji” – czytamy we wniosku. „Osiągnięto efekt odwrotny od zamierzonego. Od momentu rozpoczęcia tych działań Ukraina otrzymała nowoczesny sprzęt o wartości 38 miliardów dolarów. To więcej, niż wynosi wojenny budżet Kanady czy Polski” – dodano.

Radni zaznaczają również, że granica Rosji z NATO wydłużyła się dwukrotnie w związku z działaniami Putina. „Wcześniej prezydent mówił, że rozszerzenie NATO na wschodzie zagraża bezpieczeństwu Rosji. Tymczasem na skutek działań prezydenta Federacji Rosyjskiej Finlandia i Szwecja zdecydowały się wstąpić do Sojuszu” – podają radni.

Czytaj także: Władimir Putin napisał do nowego króla Wielkiej Brytanii

Nie trzeba było długo czekać na reakcję władze. Represje nastąpiły błyskawicznie. Już w piątek jeden z radnych Dmitrij Paliuga przekazał, że wobec niego i czworga innych samorządowców sporządzono policyjne protokoły za zdyskredytowanie władz.

„Dwoje kolejnych zwolniono bez protokołu. Czeka nas grzywna, a sprawę rozstrzygnie sąd. Po rozmowach z prawnikiem na tę chwilę powstrzymam się od podawania szczegółów” – przekazał Paluga.

На меня и четверых депутатов Смольнинского составили протоколы за дискредитацию органов власти (КоАП РФ 20.3.3)

Двоих отпустили без протокола. Пока нам грозит штраф, но это ещё должен решить суд. Пока воздержусь от подробностей по рекомендации адвоката pic.twitter.com/CFEvIGs9WE — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 9, 2022

Źr. Polsat News; twitter; wmeritum.pl