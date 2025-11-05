Prezydent Rosji Władimir Putin zaprezentował światu dwie zaawansowane technologie wojskowe. W trakcie uroczystości na Kremlu, związanej z obchodami Dnia Jedności Narodowej, lider Kremla podkreślił, że te innowacje zapewnią Rosji strategiczną przewagę na dekady, a nawet na cały XXI wiek.

Podczas ceremonii wręczenia nagród państwowych twórcom nowych systemów uzbrojenia, Putin nazwał Buriewiestnik i Posejdona „historycznym osiągnięciem” dla narodu rosyjskiego. Według prezydenta, te bronie nie tylko wzmacniają bezpieczeństwo narodowe, ale także stymulują rozwój przemysłu obronnego i sektorów cywilnych. Kluczowym aspektem jest fakt, że obie technologie opierają się wyłącznie na krajowych materiałach i komponentach, co podkreśla niezależność Rosji od zagranicznych dostawców.

Rakieta Buriewiestnik wyróżnia się na tle globalnych systemów rakietowych dzięki niespotykanemu zasięgowi, który przewyższa wszystkie znane odpowiedniki. Putin zaznaczył jej wysoką precyzję i zdolność do trafiania w cele z dokładnością w wyznaczonym czasie. „To broń, która robi wrażenie na specjalistach z krajów NATO – niech sami to zweryfikują” – stwierdził prezydent, sugerując, że demonstracja możliwości ma służyć jako sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych rywali.

Z kolei bezzałogowy statek podwodny Posejdon reprezentuje innowacje w dziedzinie podwodnych operacji wojskowych. Chociaż szczegóły techniczne nie zostały w pełni ujawnione, Putin podkreślił, że oba systemy wykorzystują zaawansowane technologie jądrowe, co może wpłynąć na równowagę sił w wielu regionach świata.

Źródło: Polsat News