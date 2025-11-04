W obliczu potencjalnego weta prezydenta do ustawy praworządnościowej, wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur podkreśla konieczność szybkich działań w reformie sądownictwa. Bez normalnej procedury awansowej Polska mogłaby zmierzyć się z poważnymi problemami w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości przez najbliższe lata. Czy plan B okaże się ratunkiem dla KRS?

Potencjalne Weto Prezydenta Nawrockiego – Zagrożenie dla Stabilności Sądownictwa

Reforma sądownictwa w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Wiceminister Dariusz Mazur, gość programu „Graffiti” na antenie Polsat News, ostrzega przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą ewentualne odrzucenie przez prezydenta Nawrockiego kluczowej ustawy regulującej praworządność. Według ministra, jeśli akt nie zostanie podpisany, kraj nie będzie w stanie pozwolić sobie na dalsze funkcjonowanie bez sprawnej procedury awansowej w sądach.

Kadencja obecnej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) kończy się w maju przyszłego roku. Brak reformy oznaczałby, że przez kolejne cztery lata system sądowniczy musiałby radzić sobie bez standardowych mechanizmów promocji sędziów. „To sytuacja, na którą nas po prostu nie stać” – zaznacza Mazur, podkreślając, że takie opóźnienie mogłoby sparaliżować pracę sądów i wpłynąć na efektywność całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Plan B: Prawybory w Samorządzie Sędziowskim jako Alternatywa

W odpowiedzi na możliwe weto, wiceminister przedstawia alternatywny scenariusz, określany jako „plan B”. Zakłada on przeprowadzenie wstępnych wyborów na poziomie samorządu sędziowskiego, które następnie zostałyby zatwierdzone przez parlament. Celem jest spełnienie konstytucyjnego wymogu, zgodnie z którym 15 członków KRS powinno być wybieranych przez innych sędziów.

Mazur wyjaśnia, że takie rozwiązanie, choć nieidealne, pozwoliłoby na osiągnięcie podstawowego celu reformy. „Jeśli kandydaci wybrani w prawyborach sędziowskich staną się członkami KRS, to konstytucyjny standard zostanie zachowany” – argumentuje. Podkreśla przy tym, że plan B nie jest marzeniem, ale pragmatyczną opcją w sytuacji braku lepszych alternatyw. „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma” – dodaje, wskazując na konieczność kompromisu w obliczu politycznych przeszkód.

Źródło: Polsat news