Od dłuższego czasu trwa prawdziwy festiwal spekulacji na temat stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy. Na nowych nagraniach z wystąpień Władimir Putin nie wygląda na zdrowego człowieka, co dodatkowo podsyca plotki. Tymczasem brytyjskie media dotarły do sensacyjnych ustaleń.

W niedzielnym wydaniu „Mail on Sunday” pojawiły się informacje o rzekomej operacji, jakiej w najbliższym czasie podda się Putin. Gazeta powołuje się na dobrze poinformowaną osobę na Kremlu, która miała podzielić się tymi informacjami w rosyjskim serwisie Telegram.

Co ciekawe, operację planowano już na kwiecień, ale z powodu niepomyślnego przebiegu wojny na Ukrainie przełożono ją na inny termin. Według informacji gazety Putin trafi na stół operacyjny jeszcze przed 9 maja – czyli rosyjskim dniem zwycięstwa.

Gdy Putin będzie przechodził rekonwalescencję – co potrwa od 2 do 3 dni – władzę i kontrolę nad wojną na Ukrainie przejmie szef rady bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. Zdaniem mediów, to on był głównym architektem ataku wojsk rosyjskich na Kijów. To jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Putina.

W mediach już wcześniej pojawiały się doniesienia o rzekomych chorobach prezydenta Rosji. Mówiło się o chorobie nowotworowej lub o Parkinsonie. Oliwy do ognia dolewały szeroko publikowane nagrania, na których Putin nie wyglądał na zdrową osobę.

