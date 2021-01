Michał Rachoń, dziennikarz TVP Info, użył mocnych słów ws. protestów kobiet, które wybuchły po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Dziennikarz posłużył się obrazowym i kontrowersyjnym porównaniem.

Trwają strajki przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jedna z manifestacji odbyła się wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na miejscu było naprawdę gorąco, a funkcjonariusze apelowali do uczestników o zachowanie spokoju.

Kolejne zdarzenia potwierdziły, że apele nie odniosły skutku. W pewnym momencie grupa osób wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego. Funkcjonariusze podjęli interwencję. Zatrzymano trzy osoby. Strajk Kobiet informuje, że wśród nich jest jedna z liderek – Klementyna Suchanow. Więcej TUTAJ.

Głos ws. protestów kobiet zabrał dziennikarz TVP Info, Michał Rachoń, który zamieścił bardzo mocny wpis na Twitterze. Użył w nim obrazowego i kontrowersyjnego porównania.

Rachoń nie wytrzymał. Ostro o Strajku Kobiet

„Tylko kretyn nie rozumie, że z jakiegoś powodu – choć w Polsce co roku dochodzi do stu tysięcy kradzieży nikt nie organizuje manifestacji żądających legalizacji złodziejstwa i nikt nie twierdzi, że kradzież jest podstawowym prawem… własności” – napisał na Twitterze Michał Rachoń. Do wpisu dołączył natomiast fragment swojego programu #Jedziemy.

Tylko kretyn nie rozumie, że z jakiegoś powodu – choć w Polsce co roku dochodzi do stu tysięcy kradzieży nikt nie organizuje manifestacji żądających legalizacji złodziejstwa i nikt nie twierdzi, że kradzież jest podstawowym prawem… własności. #Jedziemy #StrajkKobiet https://t.co/CanmdsWTRv — michal.rachon (@michalrachon) January 29, 2021

