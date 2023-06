Głosowanie ws. sprzeciwu wobec relokacji migrantów za nami. Jak zagłosowali parlamentarzyści? Większość opowiedziała się za projektem przedstawionym przez Prawo i Sprawiedliwość.

W czwartek, podczas posiedzenia Sejmu parlamentarzyści debatowali nad projektem w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów uchwały.

– Klub PiS oczywiście poprze tę uchwałę. Z jakich powodów? Otóż przede wszystkim decyzja UE godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich i to jest ta sprawa najważniejsza, która zresztą dzisiaj w ogóle jest przedmiotem znacznie szerszego i nie tylko dotyczącego tej sprawy, dotyczącego sporu, który określi przyszłość UE, także i naszą przyszłość, nasze decyzje – oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Sejm głosował ws. relokacji migrantów

Polityk zapowiedział, że rządzący nie zgadzają się z unijnymi propozycjami. – My się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród Polski. To musi by przedmiotem referendum, ta sprawa musi być przedmiotem referendum. My to referendum zorganizujemy. Pamiętajcie o tym, Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć – zapewnił Kaczyński.

Tego samego dnia odbyło się głosowanie. Za przyjęciem uchwały (projekt autorstwa PiS), głosowało: 242 posłów, 6 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe, wielu polityków postanowiło wstrzymać się od oddania głosu w tej sprawie. Nie głosowało 179 posłów: 121 posłów klubu KO, 5 posłów PiS, 43 posłów Lewicy, 3 posłów koła Lewicy Demokratycznej, 4 posłów niezależnych i po jednym pośle z Kukiz‘15, PSL-KP i Konfederacji.

Koalicja Obywatelska i Lewica wychodziły na mównicę i wygłaszały płomienne mowy jak to są przeciwko przymusowej relokacji dlatego przy głosowaniu nad Uchwałą o unijnym mechanizmie relokacji nielegalnych migrantów wyjeli karty i tym samym nie wzięli udziału w głosowaniu..🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/sgnUzj5Ldw — Anna Kwiecień🇵🇱💯 (@Anna1Kwiecien) June 15, 2023

