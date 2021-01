Robert Lewandowski został sportowcem roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Gwiazdor Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski za pośrednictwem Facebooka podziękował za to wspaniałe wyróżnienie. Internauci zauważyli jednak, że w swoim wpisie dyskretnie oznaczył… pewną markę odzieżową.

Wczorajszy plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca roku nie zaskoczył. Triumfatorem został kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, który ma za sobą niesamowity rok. Gwiazdor Bayernu Monachium sięgnął z tym zespołem m.in. po mistrzostwo Niemiec, zwyciężył również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ponadto uhonorowano go zaszczytną nagrodą FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na kuli ziemskiej.

Nagroda dla najlepszego sportowca w kraju wydawała się więc oczywistością. Pomimo tego „Lewy” wykazał się skromnością dziękując za wyróżnienie. Piłkarz podziękował zarówno osobiście podczas gali, jak i później – w mediach społecznościowych.

„Poprzedni rok był wyjątkowy. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych polskich sportowców, którzy osiągali niesamowite sukcesy na arenie międzynarodowej w różnych dyscyplinach sportu. Tym bardziej cieszy mnie nagroda #SportowiecRoku, którą otrzymuję dzięki głosom oddanym przez polskich kibiców” – napisał „Lewy” na Facebooku.

Robert Lewandowski dyskretnie oznaczył pewną markę

„Dziękuję Wam za wsparcie i wiarę w to, co od wielu lat robię na boisku. Wierzę, że kolejne wielkie momenty i sukcesy są przed nami. Gratuluję również wszystkim wyróżnionym. Jestem dumny, że mogłem stanąć obok Was na scenie, bo piszecie piękną historię polskiego sportu!” – dodał w dalszej części wpisu kapitan polskiej drużyny narodowej.

Internauci zauważyli również, że Lewandowski oznaczył w swoim wpisie dwie marki. Jedna z nich, co zrozumiałe, to „Przegląd Sportowy” – organizator plebiscytu, natomiast druga to znana firma odzieżowa – Dolce & Gabbana.

Dlaczego Robert Lewandowski dyskretnie oznaczył wspomnianą markę? Najprawdopodobniej ze względu na fakt, iż miał na sobie garnitur tej firmy. Trzeba przyznać, że niezwykle szykowny. Zresztą, zobaczcie sami.

Lewandowski współpracuje z wieloma firmami, w tym również odzieżowymi. Niedawno informowaliśmy, że gwiazdor Bayernu Monachium związał się z polską marką 4F. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.