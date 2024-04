Głogów. To tam niedawno powstało rondo, które sprawia wiele kłopotów kierowcom. W sieci pojawiło się wymowne nagranie.

W Głogowie powstało nowe rondo. To inwestycja, za którą zapłacono blisko 15 milionów złotych. Skrzyżowanie łączy ul. Piłsudskiego, Legnicką i Poniatowskiego, które stanowią kluczowe ciągi komunikacyjne w tym mieście.

Założenie było takie, że ruch w tym miejscu znacząco się upłynni. Wcześniej bowiem ta lokalizacja uchodziła za dość niebezpieczną. Stąd decyzja o budowie ronda. Okazało się jednak, że i ono sprawia kierowcom wiele problemów oraz bolączek.

Rondo nie ma bowiem klasycznego charakteru i jest tzw. „rondem turbinowym”. Co to oznacza? Ano to, że kierowca musi zająć odpowiedni pas już przed wjazdem na rondo. Później, już po wjeździe na skrzyżowanie, zmiana pasa jest niemożliwa.

To rodzi wiele niebezpiecznych sytuacji. Świadczy o tym film, który niedawno trafił do sieci. Widać na nim, że kierowcy kompletnie nie radzą sobie z rondem, które stało się dla nich sporym wyzwaniem. Zresztą, zobaczcie sami:

Film wywołał wiele komentarzy wśród internautów. – Wesołe rondo? Zwykłe turbinowe. Bardzo dobrze zaprojektowane. Niektórzy znajdują prawko w chipsach i na tym filmie obserwujemy tego efekty – napisał jeden z komentujących. – Nie jestem mistrzem kierownicy, ale oznaczenia są wyjątkowo wyraźne i jasne, rzekłbym nawet, „idiotoodporne”. Jednak jak widać na załączonym nagraniu, nadal w chipsach można znaleźć prawo jazdy – dodał kolejny z internautów.

