Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow mówiąc o końcu wojny, przewiduje, że Rosja ulegnie rozpadowi. Według niego to historyczny proces, który i tak by nastąpił, a działania Władimira Putina jedynie go przyśpieszyły.

Daniłow nie potwierdził medialnych doniesień o przeciekach na temat kierunków kontrofensywy ukraińskiej. Nie chciał tej sprawy szerzej komentować, ale zapewnił, że wojska ukraińskie wyzwolą Krym. „Krym zaś będzie wyzwolony z wykorzystaniem wszystkich komponentów, które przygotujemy, by wszystko odbyło się maksymalnie szybko” – oświadczył.

Dalej mówił o innych konsekwencjach wojny. Według niego niebawem Rosja ulegnie rozpadowi. „Gdy mówię, że Rosja się rozpadnie, to nie dlatego, że ja sobie tego życzę. Jest to proces historyczny, który Putin przyspieszył 24 lutego 2022 r. Rozpad Rosji nastąpi na naszych oczach, tego już nie da się zatrzymać” – powiedział.

Daniłow podkreślił, że po wojnie rosyjscy przywódcy powinni stanąć przed międzynarodowym trybunałem. „Jeśli świat nie zareaguje na to, co robi współczesny dyktator Putin, to będzie się to powtarzać w innych punktach Ziemi. Świat musi powstrzymywać to w zarodku, by nie było ofiar w ludności cywilnej” – powiedział.

Źr. Interia