W sklepie w Legnicy doszło do niecodziennego incydentu, który okazał się niezwykle kosztowny w skutkach. Pewien mężczyzna rozlał tam substancję, która spowodowała straty sięgające… 300 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 16 marca o godz. 15:30 w sklepie „Żabka” przy ulicy Lotniczej w Legnicy. Mężczyzna, na towar znajdujący się przy kasach, rozlał substancję do odstraszania dzików. Taka substancja nie tylko w niewyobrażalny sposób brzydko pachnie, ale też jest niezwykle trudna do wybawienia.

Jak informują legniccy policjanci, zneutralizować zapach może tylko kosztowne ozonowanie i remont. Właściciel sklepu wycenił straty na około 300 tys. zł.

Policjanci z Legnicy udostępnili wizerunek sprawcy z prośbą o identyfikację. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami i zaangażowaniu społeczeństwa, ustalono personalia mężczyzny. Szybko zatrzymali go legniccy policjanci.

Zatrzymany 26-latek usłyszy zarzuty zniszczenia mienia. Mężczyzna przyznaje się do winy, jednak nie chce powiedzieć dlaczego rozlał środek w sklepie. Policja będzie to ustalać. Nie jest wykluczone, że działał na zlecenie.

Źr. o2.pl; Policja