We wtorek na drodze ekspresowej S5 na wysokości Kleszczewa doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka przewróciła się na pojazd osobowy. Niestety kierowca osobówki zginął na miejscu.

Cytowany przez radio RMF FM, młodszy aspirant Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu poinformował, że policja prowadzi dochodzenie. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tego, że ciężarówka przewróciła się na bok.

Mundurowy potwierdził najgorsze informacje. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, na który przewróciła się ciężarówka.

Kierowcy są proszeni o unikanie zjazdu z autostrady A2 na drogę S5 w kierunku Bydgoszczy, a także w stronę przeciwną. W związku z aktualnymi utrudnieniami na tym odcinku, lepiej poszukać alternatywnych tras.

Zaleca się, aby kierowcy korzystali z wcześniejszych zjazdów, ponieważ aktualnie droga jest zablokowana, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu. Zablokowany odcinek może prowadzić do długich korków oraz opóźnień w podróży. Warto zatem zaplanować trasę z wyprzedzeniem i rozważyć alternatywne drogi, aby uniknąć problemów związanych z aktualną sytuacją na trasie. Dzięki temu podróż stanie się bardziej komfortowa, a kierowcy dotrą do celu w bardziej przewidywalnym czasie.

Źr. RMF FM