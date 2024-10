W rejonie miejscowości Niepiekła w gminie Załuski (woj. mazowieckie) podczas budowy trasy S7 odkryto ludzkie szczątki. Informację tę przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka policji KPP w Płońsku, kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Dodała, że szczątki zabezpieczono, a następnie trafią do dalszych badań.

Rzeczniczka poinformowała, że policja otrzymała zawiadomienie w tej sprawie w poniedziałek popołudniu. „Na wysokości miejscowości Niepiekła w gminie Załuski podczas prac drogowych, dokładnie przy budowie trasy S7, w wykopie zostały znalezione ludzkie szczątki” – przekazała.

Zapewniła, że prace w tym miejscu natychmiast wstrzymano.

Na miejscu pracowali technicy. „Ustaliliśmy, że prawdopodobnie są to szczątki dwóch osób. Dziś na miejscu wykonywane były dalsze czynności” – przekazała rzeczniczka policji KPP w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Jak dodała, do działań włączyli się archeolodzy oraz technicy kryminalistyki, a także straż pożarna.

Szczątki zabezpieczono i przekazano do badań, a teren przekazano drogowcom do dalszych prac. Radio RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że znalezione szczątki należały do dwóch żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej.

