Jacek Sasin w mocnych słowach skomentował wczorajszy wywiad Donalda Tuska na temat katastrofy smoleńskiej. Wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy zapewnia, że były premier z PO nie ucieknie przed odpowiedzialnością, choć – jak stwierdził – chce to zrobić.

Tusk na antenie TVN24 ocenił, że do katastrofy doszło z powodu nacisków politycznych na pilotów. „Chciałbym dzisiaj otwarcie powiedzieć, żeby zakończyć te spekulacje. Przyczyna została wyjaśniona, a polityczne okoliczności w świetle badań były dość oczywiste. Piloci byli poddani presji politycznej” – mówił.

Dzisiaj na antenie RMF FM Jacek Sasin nie szczędził mocnych słów. Ocenił, że Tusk „przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też nie tylko w polityce, ale myślę, że w ogóle w życiu jako człowiek”. Dodał, że według niego Tusk posługuje się obecnie po 11 latach wymyślonymi cytatami z rzekomych jego rozmów z Lechem Kaczyńskim.

Sasin: „Tusk chce uciec od odpowiedzialności”

„Widać że Donald Tusk jest tym człowiekiem, który po pierwsze, chce uciec od odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. A on nie ucieknie, bo był wtedy premierem” – powiedział Sasin. „Był człowiekiem, który decydował o tym, jak to śledztwo będzie przebiegało, to on zdecydował o tym, że zastosowano niewłaściwą podstawę prawną, która dała Rosjanom właściwie wszystkie atuty do ręki” – dodał.

Sasin zaznaczył, że dotychczasowe komisje, zarówno rosyjskie, jak i polskie „niczego nie wyjaśniły”. „Jedynym efektem ich pracy było stworzenie fałszerstwa. Stworzenie nieprawdziwego obrazu wydarzeń, ale takiego, który był wygodny. Przede wszystkim dla Rosjan, a również dla tych w Polsce rządzących ówcześnie, którzy, wiemy to chociażby z tych nagrań rozmów, które toczyły się wtedy w ramach polskiego rządu, martwili się głównie tym, aby polska wersja raportu nie różniła się zbytnio od rosyjskiej.” – dodał.

„Był premierem i na nim spoczywa odpowiedzialność”

Dopytywany, stwierdził, że Tusk „ponosi odpowiedzialność za to, jak to śledztwo było prowadzone, a właściwie jak nie było prowadzone”. „Za te wszystkie fałszerstwa, które również miały miejsce, które dzisiaj zostały z wielu miejscach obnażone. Był premierem, podejmował decyzje jako szef rządu i na nim spoczywa odpowiedzialność.” – powiedział.

„Co do odpowiedzialności karnej, to ja się oczywiście, nie będę wypowiadał, było od tego jest prokuratura, od tego są sądy, żeby to oceniać. Natomiast ta odpowiedzialność polityczna jest całkowicie oczywista i dzisiaj Donald Tusk próbując przerzucać i obciążać wszystkich dookoła, w sposób nieudolny się broni, a przy okazji postępuje niegodnie jako człowiek, bo próba rzeczywiście przerzucania winy na ofiary, jest czymś tak niskim, czymś tak podłym, że trudno się do tego w ogóle odnosić.” – powiedział Sasin.

Źr. RMF FM