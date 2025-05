Marek Sawicki z PSL przyznał otwarcie, że obawia się unieważnienia wyborów w Polsce. Polityk stwierdził, że najgorszy scenariusz ziści się zapewne w sytuacji, gdy wyniki obydwóch kandydatów będą do siebie zbliżone.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) wydała w środę komunikat o podejrzeniu ingerencji w wybory w Polsce. Chodziło o spoty w mediach społecznościowych, które mogą być finansowane z zagranicy. Niedługo później Wirtualna Polska poinformowała, że za akcją stoi fundacja Akcja Demokracja, której prezes ma powiązania z Koalicją Obywatelską.

Marszałek Senior Sejmu Marek Sawicki z PSL na antenie Radia Wnet odniósł się do tych doniesień w dość niepokojący sposób. „ABW od ponad miesiąca miała świadomość, że jakieś dziwne spoty reklamowe pojawiają się w przestrzeni medialnej i dziwne, że NASK dopiero na kilka dni przed ciszą wyborczą informuje o tym” – zauważył.

„Jeśli zrobiła to Akcja Demokracja, to już w tej chwili ABW powinna dać jasny komunikat w tej sprawie” – kontynuował Sawicki. Przyznał, że obawia się nadchodzących dwóch tygodni, bo „ta polaryzacja jest zdumiewająca”. „Jeśli będzie stwierdzenie, że zostały użyte pieniądze zagraniczne do prowadzenia tej kampanii, to ja bym nie wykluczył tego, że Sąd Najwyższy na tej podstawie mógłby unieważnić wybory” – dodał .

Sawicki przyznał, że obawia się poważnego kryzysu związanego z unieważnieniem wyborów. „Ja taką ewentualność przewiduję. Czy on (SN – red.) zrobi to po pierwszej turze, czy po drugiej turze – tego nie wiem. Wiemy, że jesteśmy w totalnym bezładzie prawnym i jeśli nie będzie zdecydowanego zwycięstwa jednego z kandydatów i ewentualnie dojdzie do unieważnienia wyborów, to ja się spodziewam w Polsce najgorszego” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl