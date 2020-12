Kilka dni temu Agnieszka Ścigaj poinformowała, że rezygnuje z przynależności do Kukiz’15 i pozostanie posłanką niezależną. Poza tym, przyznała, że zrezygnowała z przysługującej jej poselskiej diety i podjęła pracę zarobkową. Okazuje się, że polityk objęła stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w województwie małopolskim.

Kilka dni temu, po usunięciu Kukiz’15 z Koalicji Polskiej Agnieszka Ścigaj została posłanką niezależną. Ogłosiła swoją decyzję w nagraniu opublikowanym na profilu w mediach społecznościowych. „Dziś w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety, podjęłam również własną decyzję polityczną. Zawsze byłam niezależna, ale od dziś staję się formalnie” – mówiła.

Już wtedy informowała, że zrezygnowała także z poselskiej diety i podjęła pracę zarobkową. W rozmowie z Polsat News Agnieszka Ścigaj poinformowała, że pracuje jako dyrektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kulczach. „Uważam, że wszyscy, którzy posiadają kwalifikacje i chęć powinni pomóc ludziom, aby Polska szybciej podniosła się z kryzysu, który niewątpliwie jest dopiero przed nami” – powiedziała posłanka.

Ścigaj chce być blisko ludzi

„W czasie pandemii praca poselska, taka bezpośrednia praca z ludźmi i ich problemami jest zdecydowanie ograniczona, więc podjęłam decyzję o powrocie do zawodu” – dodała Ścigaj. Przyznała również, że dzięki tej decyzji będzie bliżej ludzi. „To jest wzbogacenie mojej pracy poselskiej nie będąc na mównicy, czy w mediach. Zawsze miałam takie poczucie, że mówię o prawdziwych problemach, bo znam je po prostu przez dotykanie ich bezpośrednio. Chciałabym powrócić do tego uczucia” – powiedziała.

„Poseł ma za zadanie tworzyć prawo, które potrzebne jest ludziom. Dzięki temu, że będę pracować z ludźmi daje mi pełen pogląd. Oczywiście praca tutaj, to praca na pełen etat. Czas, który poświęcam na pracę poselską to czas niepłatny na urlopie bezpłatny. Godzi się na to mój pracodawca” – podkreśliła Ścigaj.

