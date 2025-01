Czy ksiądz Sebastian Picur wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Duchowny udzielił szerokiej odpowiedzi. „Jeżeli chodzi o WOŚP, no to wydaje mi się, że tam jest – to co też słuchałem – o wiele więcej kontrowersji” – stwierdził.

Ks. Sebastian Picur prowadzi popularny kanał na TikToku. Zapytany o swój stosunek do WOŚP przyznał, że zazwyczaj wspiera Caritas i indywidualne zbiórki. „Niech każdy wspiera to, co chce” – zastrzegł.

Temat powrócił w jego rozmowie z Piotrem Lizakowskim. – Ja jestem zwolennikiem wspierania Caritasu czy innych, czy na przykład jak jest jakieś chore dziecko, żeby bezpośrednio na nie wpłacić – oświadczył.

Ks. Sebastian Picur o WOŚP. Pojawiły się zastrzeżenia

W kontekście WOŚP duchowny przyznał, że słyszał o kontrowersjach. – Jak była powódź we wrześniu i że WOŚP pomaga, nie? Ja sobie myślę, kurczę, taka pierwsza myśl prostego gościa, nie? Przecież wiadomo, że powodzianie potrzebowali i nadal potrzebują wsparcia, bo jeszcze nie wszyscy po tej utracie odzyskali to takie funkcjonowanie sprzed powodzi, także od strony materialnej, dobytek – powiedział.

Ks. Picur zwrócił uwagę również na docelowy cel zbiórki. – Skoro te pieniądze ludzie przeznaczyli na chore dzieci i taki był cel, no to dlaczego przez pół roku od stycznia te pieniądze nie zostały wydane na te dzieci. Być może ileś tam dzieci, nie wiem, umarło, dlatego, że ten sprzęt przez te pół roku za te ileś tam milionów nie został dla nich zakupiony, tylko że były te pieniądze przetrzymywane i jest tutaj coś innego i my na to dajemy – zaznaczył.

Następnie powtórzył, że nie ma nic przeciwko wspieraniu WOŚP. Jednak zaznaczył, że fundacja powinna być politycznie neutralnym tematem „a raczej tez nie jest”. Na końcu zaś, duchowny odniósł się do krytycznych wypowiedzi o Koście ze strony osób związanych z WOŚP. – To też jest takie, prawda, że no dla mnie jest za bardzo kontrowersyjne i ja wolę wspierać inne instytucje – dodał.

