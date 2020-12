Rumuński sędzia techniczny Sebastian Coltescu wywołał wczoraj skandal, który doprowadził do przerwania meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PSG i Basaksehir. Coltescu określił jednego z graczy mianem „czarnego”, co wywołało awanturę i lawinę oskarżeń o rasizm. Dzisiaj sam zainteresowany krótko odniósł się do całej sprawy.

Przypomnijmy, do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 14. minucie meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Istanbul Basaksehir. Główny sędzia spotkania podbiegł do ławki rezerwowej gości, by ukarać czerwoną kartką Pierre’a Webo – członka sztabu szkoleniowego drużyny. Kameruńczyk nie chciał się z tą decyzją zgodzić.

Wówczas sędziemu głównego uwagę zwrócił sędzia techniczny Sebastian Coltescu. Problem w tym, że użył słowa „negru”, czyli „czarny”. „Zobacz na czarnego. Podejdź tam i sprawdź, kto to jest. Ten czarny, on nie może się tak zachowywać” – powiedział Coltescu. To wywołało furię zawodników, którzy usłyszeli słowa Rumuna.

Wtedy awantura rozpoczęła się na dobre i doprowadziła do tego, że zawodnicy Basaksehiru zeszli z murawy do szatni. Chwilę później solidarność okazali także gracze z Paryża, którzy również nie zamierzali kontynuować meczu.

Sędzia przerwał milczenie

Po wszystkim do sprawy odniósł się sam zainteresowany, choć tym razem był bardzo oszczędny w słowach. UEFA zapowiedziała już postępowanie, w którym dokładnie przyjrzy się kontrowersyjnemu zachowaniu Coltescu. Bardzo krótka wypowiedź sędziego technicznego znalazła się w rumuńskich mediach. „Nie zamierzam czytać żadnych serwisów informacyjnych przez najbliższe dni. Każdy, kto mnie zna, wie, że nie jestem rasistą. Przynajmniej mam taką nadzieję” – stwierdził sędzia.

Sytuacja na tym się nie zakończy, bo jak poinformowała federacja, mecz zostanie wznowiony w środę o godzinie 18:55. Spotkanie będzie wznowione od momentu, w którym się zakończyło, ale poprowadzi je inny zespół sędziowski.

