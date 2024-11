Radosław Sikorski zapowiedział, co zrobi pierwszego dnia, jeśli uda mu się wygrać wybory i zostać prezydentem Polski. Najpierw musi jednak w partyjnych prawyborach pokonać Rafała Trzaskowskiego.

Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski walczą o nominację Koalicji Obywatelskiej na kandydata w wyborach prezydenckich. Ten pierwszy odwiedził w niedzielę województwo kujawsko-pomorskie. W Przysieku niedaleko Torunia spotkał się z wyborcami i składał obietnice.

„Jeśli zostanę prezydentem, to Pałac Prezydencki nie będzie azylem dla przestępców” – zapowiedział Sikorski. „Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli kandydować do Parlamentu Europejskiego dlatego, że pan prezydent Andrzej Duda nie tylko ich ułaskawił, ale także zatarł im wyroki. To kompletnie niedopuszczalne” – podkreślił aktualny szef MSZ.

Sikorski obiecał również, co zrobi pierwszego dnia po objęciu prezydentury. Zapowiedział, że odbierze Order Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. „Ślubuje, zrobię to pierwszego dnia” – zapewnił minister.

To nie pierwszy raz, gdy Sikorski porusza ten temat. „To, co już wiemy o oszustwach w podkomisji, to, co już wiemy, w jak skandaliczny sposób, jak poprowadził sprawę WSI, oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu. Gdyby to ode mnie zależało, to straciłby go tego samego dnia” – mówił dawniej.

Źr. dorzeczy.pl