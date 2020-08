Gwałtowne burze z intensywnym deszczem przeszły w sobotę nad dużą częścią naszego kraju. Do zaskakującej sytuacji doszło w miejscowości Poręba w województwie opolskim. Środkiem drogi płynął… toi toi.

Nad Polską przeszły w sobotę gwałtowne burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Pod wodą znalazły się między innymi ulice Kłodzka, doszło do kilkuset interwencji strażackich. Miejscami wiatr osiągał do 100 km/h a opady deszczu do 50 mm.

Zaskoczenia nie kryli mieszkańcy wsi Poręba w województwie opolskim. Tam również ulewa zamieniła drogę w rwący potok. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że przy okazji woda porwała… toaletę.

Toi toi płynący środkiem drogi u niektórych wywołał rozbawienie a u innych zdumienie. Część osób chwyciło za telefony, by nagrać niecodzienne zjawisko. Nagranie udostępnił w swoich mediach społecznościowych Polsat News – można je zobaczyć poniżej.

Uciekający toi toi w miejscowości Poręba. Efekt oberwania chmury pic.twitter.com/63IfhDFyr5 — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) August 22, 2020

Źr.: Twitter/PolsatNews.pl