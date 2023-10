„Ślub od pierwszego wejrzenia” to popularna produkcja telewizji TVN. Podczas emisji ostatniego odcinka doszło do awantury z udziałem uczestników programu.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program w postaci eksperymentu społecznego, w którym eksperci dobierają pary w ciemno. Następnie te stają na ślubnym kobiercu i… dopiero tam spotykają się pierwszy raz. Następnie czeka ich podróż poślubna i… proza życia w postaci wspólnie spędzonego miesiąca. Po wszystkim pary decydują czy chcą kontynuować związek, czy biorą rozwód.

Podczas emisji ostatniego odcinka programu doszło do awantury pomiędzy uczestnikami. Chodzi o Kingę i Marcina, czyli parę młodych ludzi, którzy od samego początku mają problemy z „dotarciem się”.

Po powrocie z podróży poślubnej Kinga i Marcin udali się do Szczecina, gdzie mieszka mężczyzna. Atmosfera od początku była napięta. W końcu emocje jednak eksplodowały.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Awantura w programie

Pomiędzy parą zaiskrzyło przy wyjściu z domu. Kobieta i mężczyzna mieli pójść coś zjeść. Wcześniej Marcin zasugerował jednak, że Kinga mogłaby zapoznać się z jego siostrą. Kobieta twierdziła jednak, że Marcin nie wskazał godziny spotkania. On miał jednak inne zdanie.

– Jestem pewny, że z nią o tym wczoraj rozmawiałem i mówiłem kilkukrotnie o siostrze. Z siostrą na bieżąco pisałem SMS-y i jej napisałem, że między 19 a 20 – mówił Marcin przed kamerami TVN. Pomiędzy Kingą a Marcinem doszło do ostrej wymiany zdań.

– Już? Dziecko odetchnęło? – powiedziała Kinga do Marcina, gdy ten zapewniał, że przecież informował ją o godzinie spotkania. Mężczyznę zatkało. – To może ja wrócę do Gdańska i będzie święty spokój? – dodała Kinga. Wściekły mężczyzna odpowiedział, że jest „za”. – Marcin, ile ty masz lat?! No dobrze, jesteś za tym, żebym wróciła do Gdańska, to wrócę, ale mieliśmy iść zjeść – drążyła kobieta.

W efekcie, po krótkiej i nerwowej wizycie w restauracji, Kinga spakowała się i wyjechała do swojego miasta. Wychodząc zapewniła jednak, że Marcin nadal może czuć się do niej zaproszony. Jak potoczą się losy tej pary? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków.

