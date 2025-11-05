Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Research Partner na panelu Ariadna wskazuje, że największe poparcie notuje Koalicja Obywatelska. Jednak to Grzegorz Braun ze swoją partią Konfederacja Korony Polskiej notuje największy wzrost poparcia.

Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, to największe poparcie zyskałaby KO. Poparcie dla tej formacji plasuje się na poziomie 29 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (27,6 proc. – spadek o 3,8 pkt. proc.). Trzecią polską siłą polityczną byłaby Konfederacja (11,6 proc. – wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Lewica, na którą zagłosowałoby 7,1 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 6,4 proc. To właśnie Grzegorz Braun ze swoją formacją notują największy wzrost poparcia. W porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż to więcej o 2,9 pkt. proc.

Pozostałe formacje nie przekraczają progu wyborczego. Sondaż daje im: Polska 2050 – 3 proc. poparcia, Partia Razem – 2,9 proc., oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,1 proc.

Koalicja rządząca, mimo pozycji sondażowego lidera, nie uzyskałaby większości pozwalającej na samodzielne rządy. Łącznie uzyskałaby ona 206 mandatów, a partie opozycyjne – 254 mandaty.

Przeczytaj również:

Źr. Interia