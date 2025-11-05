Robert Kropiwnicki, wieloletni poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceminister aktywów państwowych, ogłosił swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzja ta, ogłoszona publicznie 5 listopada 2025 roku, kończy dwuletni okres jego pracy w resorcie, gdzie odpowiadał za kluczowe aspekty nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa.

Rezygnacja Kropiwnickiego została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie polityk podziękował premierowi oraz wszystkim współpracownikom za owocną współpracę. W swoim oświadczeniu podkreślił, że minione dwa lata były dla niego okresem pełnym inspiracji i wyzwań, podczas których wspólnie budowano fundamenty silnej polskiej gospodarki. „To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na horyzoncie nowe wyzwania” – napisał Kropiwnicki, nie ujawniając jednak szczegółów dotyczących powodów swojej decyzji ani planów na przyszłość.

Kropiwnicki objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 13 grudnia 2023 roku. Jego główne zadania obejmowały nadzór właścicielski nad strategicznymi podmiotami państwowymi oraz koordynację współpracy z nimi. Ta rola była naturalnym przedłużeniem jego bogatej kariery politycznej i zawodowej.

Kim jest Robert Kropiwnicki? Kariera polityka i posła KO

Przed wejściem do rządu, Robert Kropiwnicki był znany przede wszystkim jako doświadczony parlamentarzysta. Wybrany na posła Sejmu VI, VII, VIII i IX kadencji, obecnie kontynuuje mandat z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W parlamencie pełnił ważne funkcje, takie jak przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dodatkowo, angażował się w prace licznych komisji i zespołów parlamentarnych, co świadczy o jego wszechstronnym doświadczeniu w kwestiach prawnych i administracyjnych.

Możliwe implikacje dymisji dla rządu i gospodarki

Chociaż Kropiwnicki nie sprecyzował powodów odejścia, jego rezygnacja może sygnalizować nadchodzące zmiany w strukturze rządu lub przesunięcia w priorytetach Ministerstwa Aktywów Państwowych. W kontekście bieżących wyzwań gospodarczych, takich jak stabilizacja spółek Skarbu Państwa czy transformacja energetyczna, utrata doświadczonego wiceministra rodzi pytania o ciągłość polityki w tym obszarze. Na razie nie pojawiły się oficjalne reakcje ze strony premiera czy innych członków rządu, co dodaje tajemniczości całej sytuacji.

Źródło: Radio Zet