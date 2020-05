Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza trend wzrostowy Rafała Trzaskowskiego. Na czele stawki wciąż jednak pozostaje Andrzej Duda, który utrzymuje sporą przewagę nad rywalami, choć bez drugiej tury się nie obejdzie.

Sondaż Social Changes wskazuje, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda może liczyć na 40 proc. głosów. To lekki spadek o 1 pkt. proc. Obecnie urzędujący prezydent pozostaje więc liderem w stawce, ale do rozstrzygnięcia niezbędne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, który po zastąpieniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przywrócił nadzieję głównej partii opozycyjnej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na poparcie 27 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem, oznacza wzrost aż o 6 proc.

Sondaż nadal daje niezły wynik Szymonowi Hołownia, który może liczyć na głosy 17 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.). Pozostali kandydaci notują poparcie jednocyfrowe. Najlepszy z nich, Krzysztof Bosak zanotował poparcie na poziomie 6 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 5 proc., Robert Biedroń – 4 proc., a Marek Jakubiak – 1 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI w dniach od 22 do 25 maja 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1056.

Źr. wPolityce.pl