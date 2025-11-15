Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Social Changes dla Telewizji wPolsce24 przynosi zdumiewające wyniki. Dwie największe partie toczą wyrównany bój o pierwsze miejsce. Jednak najbardziej sensacyjna zmiana nastąpiła na trzecim miejscu podium, z którego spadła Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chęć głosowania zadeklarowało 34 proc. ankietowanych. Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, któremu sondaż daje 33 proc. głosów.

Zdumiewająca zmiana nastąpiła na trzecim miejscu, które dotąd we wszystkich sondażach należało do Konfederacji. Jednak sondaż Social Changes wskazuje, że tym razem z 8-procentowym poparciem na trzecie miejsce wskakuje Lewica. Konfederacja tym samym – notująć 7 proc. poparcia – spada na czwartą lokatę.

Swoje reprezentacje w Sejmie uzyskałyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna (6 proc. poparcia) oraz Partia Razem (5 proc. poparcia).

Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego. PSL może liczyć na 4 proc. głosów, a Polska 2050 na 3 proc.

Źr. wPolityce.pl