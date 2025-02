Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że Koalicja Obywatelska notuje wzrost poparcia. Coraz mocniejsza jest również Konfederacja. Najpoważniejsze powody do obaw ma natomiast Trzecia Droga, która może w ogóle nie dostać się do Sejmu.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 34 proc. To oznacza wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał sondaż z poprzedniego miesiąca.

Drugą lokatę zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 29 proc. głosów ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Trzecia w stawce Konfederacja uzyskała 17 proc. wskazań (wzrost o 4 pkt. proc.). Media odnotowują, że to najlepszy wynik formacji od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Na czwarte miejsce wskoczyła Lewica, na którą zagłosowałoby 6 proc. badanych. Tymczasem najgorzej wypadła Trzecia Droga, która zanotowała poparcie na poziomie 4 proc. Tym samym sojusz PSL i Polski 2050 nie przekracza progu wyborczego i to nie tylko dla koalicji.

Źr. dorzeczy.pl