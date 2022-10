Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Radia ZET potwierdza, że największym poparciem wśród Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Jednak dystans dzielący partię rządzącą od Koalicji Obywatelskiej znacznie zmalał, co musi cieszyć liderów opozycji.

Pierwsze miejsce w zestawieniu niezmiennie należy do PiS, którego poparcie oscyluje na poziomie 33,9 proc. Oznacza to lekki wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Duży wzrost poparcia zanotowała jednak KO, dzięki czemu znacznie zmniejszyła dystans dzielący ją do lidera. Na największą formację opozycyjną głos oddać chce 29,1 proc. wyborców (przed miesiącem poparcie KO wynosiło 26,9 proc.).

Sondaż przynosi natomiast bardzo złe wieści dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na tę formację deklaruje 10,7 proc. ankietowanych (na początku września było 14,5 proc. poparcia).

Lekki wzrost poparcia zanotowała Lewic, która może liczyć na 8,7 proc. poparcia (miesiąc temu 7,3 proc.). PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 5,9 proc. respondentów (na początku września 5,4 proc.). Wynik Konfederacji to 5,2 proc. (przed miesiącem 4,2 proc.).

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 4-5 października metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z 3 września.

Źr. Interia