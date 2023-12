Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie nieznacznie swoją pozycję umocniła druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym poparciem cieszyłoby się PiS. Do niedawna rządząca partia może liczyć na 33,15 proc., co oznacza niewielki spadek o 2,19 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Bez koalicjanta to za mało, aby przejąć rządy.

Druga w zestawieniu KO nieznacznie umocniła swoją pozycję i obecne notuje poparcie na poziomie 31,28 proc. Na ostatnim miejscu podium jest Trzecia Droga z wynikiem 16,95 proc.

Swoje reprezentacje do Sejmu wprowadziłyby jeszcze: Lewica – z poparciem 8,37 proc. i Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,73 proc. badanych.

Na partię Polska Jest Jedna chce głosować tymczasem 1,74 proc., podczas gdy na Bezpartyjnych Samorządowców 1,46 proc. Opcję „inna partia” wskazało 0,32 proc.

Prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego skomentował wyniki w rozmowie z „SE”. „Mamy do czynienia z premią dla wygranych. Zwykle ta premiera była wyższa, ponieważ ankietowani deklarowani poparcie dla zwycięzców. Tym razem premiera nie jest tak znacząca, bo mieliśmy wysoką frekwencję w wyborach i ankietowani odpowiedzieli zgodnie z oddanymi przez siebie głosami w wyborach” – powiedział.

