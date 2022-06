Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Spadło poparcie dla Konfederacji.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to ze sporą przewagą wygrałoby jest PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 37 proc. ankietowanych. Oznacza to dokładnie takie samo poparcie, jakie wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę z 2-procentowym wzrostem zajmuje Koalicja Obywatelska. Obecnie może ona liczyć na poparcie 27 proc. respondentów. Trzecie miejsce na podium zajęła Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zanotowała poparcie na poziomie 11 proc. To mniej o 1 pkt. proc., niż wskazywał poprzedni sondaż.

Kolejna w zestawieniu Lewica może liczyć na 9 proc. poparcia – o 2 punkty więcej niż ostatnio. Konfederacja może z kolei liczyć na 7 proc. głosów. To o 2 punkty procentowe mniej niż poprzednio.

PSL straciło zaledwie 1 pkt. proc., ale jest on na wagę przekroczenia progu wyborczego. Obecnie formacja notuje poparcie na poziomie 4 proc., a to za mało, aby wejść do parlamentu. Kukiz‘15 bez zmian – 2 proc.

Źr. wPolityce.pl