Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Wyjątkowo fatalne wieści otrzymała natomiast Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na 34,5 proc. głosów. Oznacza to spadek o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce z poparciem na poziomie 25,4 proc. zajmuje Koalicja Obywatelska. To mniej o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 9,6 proc. badanych (- 0,2 pkt). Lewica może liczyć na 8,4 proc. głosów (bez zmian).

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałoby jeszcze PSL z poparciem na poziomie 5,5 proc. ankietowanych.

Nowy sondaż oznacza najgorsze wieści dla Konfederacji. Choć formacja traci mało, bo zaledwie 0,4 pkt. proc., to jednak oznacza to dla niej spadek poniżej progu wyborczego. Na formację zagłosowałoby 4,7 proc. badanych.

