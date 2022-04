Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego, partia rządząca traci jednak 3 pkt. proc. Poparcie zyskuje natomiast Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 36 proc. ankietowanych. Oznacza to jednak spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Największa formacja opozycyjna nie notuje jednak żadnych zmian poparcia w stosunku do tego, co pokazywał poprzedni sondaż. Obecnie może liczyć na 26 proc. głosów.

Polska 2050 traci 2 pkt. proc. i obecnie notuje poparcie na poziomie 11 proc. Oznacza to, że zrównuje się z Konfederacją, której sondaż daje wzrost o 2 pkt. proc. i tym samym również poparcie 11 proc. badanych.

3 punkty procentowe więcej otrzymuje Lewica, na którą wskazało 10 proc. badanych. Polskie Stronnictwo Ludowe notuje poparcie na poziomie 2 proc., co oznacza utratę 1 punktu procentowego. 1 punkt traci również Kukiz‘15, na który wskazało 1 proc. badanych. Porozumienie może liczyć na 1 proc. głosów; poprzednio było to 0 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 15 do 18 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1057 osób.

Źr. wPolityce.pl