Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość zwiększa swoją przewagę nad opozycją.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę to wygrałoby je PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 35 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Partia rządząca tym bardziej zwiększyła przewagę nad rywalami, bo druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia o 1 pkt. proc. Sondaż wskazuje, że obecnie na największą formację opozycyjną zagłosowałoby 25 proc. ankietowanych.

Żadnych zmian nie odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni. Nadal chce na nią głosować 17 proc. respondentów. 1 punkt traci Konfederacja, na którą wskazało 8 proc. badanych. Natomiast 1 punkt zyskała Lewica, ciesząca się obecnie poparciem 9 proc. respondentów.

Sondaż wskazuje, że PSL zanotowało wzrost o 1 pkt. proc., ale z wynikiem 3 proc. nadal nie przekracza progu wyborczego. Podobnie Kukiz’15 – 2 proc.

Źr. wPolityce.pl