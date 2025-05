Sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia24 dla „Newsweeka” wskazuje, że przewaga Rafała Trzaskowskiego nad drugim w stawce Karolem Nawrockim znów zmalała. Na tydzień przed I turą wyborów prezydenckich trudno przewidzieć, kto ostatecznie wygra.

Gdyby I tura wyborów prezydenckich odbyła się w tę niedzielę, to największe poparcie zdobyłby Rafał Trzaskowski. Choć wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej może liczyć na 30 proc. głosów, to jednak jest to jeden z jego najgorszych wyników sondażowych.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zanotował poparcie na poziomie 25 proc. Radio RMF FM zwraca uwagę, że oznacza to, iż nie wszyscy wyborcy PiS popierają kandydata popieranego przez tę partię.

Na trzecim miejscu nadal znajduje się Sławomir Mentzen. Na kandydata Konfederacji chęć głosowania zadeklarowało 13 proc. badanych. Z kolei na czwartego w stawce Szymona Hołownię zagłosowałoby 7 proc. ankietowanych. Natomiast Magdalena Biejat i Adrian Zandberg notują poparcie po 6 proc. Grzegorz Braun może liczyć na 4 proc. głosów. Z pozostałych kandydatów, tylko Joanna Senyszyn przekroczyła 1 proc.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM