Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przynosi zaskakujące wieści. Jeśli taki wynik powtórzyłby się w dniu wyborów, to w Sejmie znalazłyby się jedynie trzy partie polityczne.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Największa partia koalicji rządowej może liczyć na 31,1 proc. głosów. W porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż, partia Donalda Tuska notuje stratę o 2,4 pkt. proc.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które może obecnie liczyć na 27,5 proc. Również ta formacja traci poparcie, ponieważ w przed miesiącem mogła liczyć na 29,3 proc. głosów ankietowanych.

Najbardziej umocniła się Konfederacja, która zajmuje trzecią pozycję z poparciem na poziomie 17,1 proc. To oznacza, że w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż sojusz Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei umocnił się aż o 5,5 pkt. proc.

Co zaskakujące, żadna inna formacja już nie wejdzie do Sejmu. Co prawda Trzecia Droga dostałaby 5,8 proc. głosów, ale dla koalicji wymagany próg wynosi 8 proc. To spadek w porównaniu z lutym o 4,3 pkt proc. Z kolei Lewica zanotowała poparcie na poziomie 4,5 proc.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI 7-8 marca na 1070 grupie respondentów.

