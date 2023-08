Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wynik zanotowała również Konfederacja, choć jej poparcie zatrzymało się w miejscu.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Partia pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie na poziomie 38 proc. Oznacz to wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która z poparciem 28 proc. notuje spadek o 1 pkt. proc.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja. Sondaż potwierdza, że nadal utrzymuje ona mocną pozycję, ale zdaje się, że zatrzymał się trend zwyżkowy. W porównaniu z poprzednim badaniem nie zanotowała ona żadnych zmian poparcia i obecnie może liczyć na 14 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znajdują się Lewica – 8 proc. (-1 pkt. proc.), Polska 2050 – 5 proc., PSL – 3 proc.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu w dniach 28 – 31 lipca 2023 roku wzięło udział N=1074 osób.

