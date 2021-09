Paulo Sousa odniósł się do meczu reprezentacji Polski z San Marino. Pochwalił między innymi debiutanta Nikolę Zalewskiego, a także Adama Buksę, który zdobył hat-tricka. Biało-Czerwoni wygrali 7:1.

Reprezentacja Polski pewnie wygrała z San Marino 7:1. Dwie bramki strzelił Robert Lewandowski a trzy Adam Buksa. Do siatki trafiali jeszcze Świderski i Linetty, a honorową bramkę dla San Marino po fatalnym błędzie polskiej obrony zdobył na początku drugiej połowy Nanni.

Paulo Sousa po meczu nie krył radości szczególnie z powodu strzelanych bramek. „Pod względem mentalnym jesteśmy na właściwej drodze. Nasze podejście do meczu było wspaniałe. Cechowała nas dobra intensywność i właściwa koncentracja. Strzeliliśmy w pierwszej połowie cztery gole, mimo wielu zmian w wyjściowym składzie. A tych bramek mogło być jeszcze więcej. Oczywiście, pomyłki są częścią procesu rozwijania zespołu. Wciąż musimy być skupieni, nastawieni na atak bramki rywala i taką drużynę kocham oglądać. Gole są najlepszą częścią meczu, dlatego nakłaniam zespół, by cały czas atakował” – powiedział.

Sousa chwali debiutanta

Paulo Sousa bardzo pozytywnie wypowiedział się między innymi o debiutującym w kadrze Nikoli Zalewskim. „Podobali mi się też nowi zawodnicy. Nie jestem trenerem, który wyróżnia indywidualnie piłkarzy, ale muszę powiedzieć co nieco o NIkoli Zalewskim. To był jego debiut i zdążył pokazać swoją osobowość. Grał na dwóch pozycjach i ważne dla niego było to, by koledzy z drużyny dostrzegli w nim to, co my w nim widzimy. To gracz, który może pomóc naszej reprezentacji” – stwierdził.

Szkoleniowiec docenił też Adama Buksę, który strzelił hat-tricka. „Adam jest w bardzo dobrej formie. Cały czas się rozwija i jest w świetnym momencie swojej kariery. Jest kimś, kogo braliśmy pod uwagę pod kątem kwalifikacji do mundialu. Niebawem powinny zainteresować się nim czołowe ligi w Europie. To silny zawodnik, zwłaszcza w polu karnym. Jak mówiłem od pierwszego dnia – musimy cały czas podawać piłki do napastników, bo w formacji ataku mamy dobrych zawodników. Nasi napastnicy mają różne umiejętności, różną charakterystykę i możemy korzystać z różnych zawodników, w zależności od przyjętych strategii” – dodał Sousa.

