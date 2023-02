Nie tak miało wyglądać spotkanie Joe Bidena z opozycją. Jak donoszą media, pomimo hucznych zapowiedzi, politycy w zasadzie jedynie zrobili sobie zdjęcie z prezydentem USA. „Ciekawe czy Biden zdążył poprzeć Jedna Listę?” – żartuje Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”.

We wtorek odbywa się wizyta amerykańskiego prezydenta. W trakcie pobytu głowy państwa USA miało miejsce spotkanie Joe Bidena z przedstawicielami opozycji. Ten moment wizyty budził wielkie zainteresowanie mediów. Z Bidenem spotkali się m.in. Tomasz Grodzki, Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.

Spotkanie z prezydentem @JoeBiden po jego przemówieniu w @warszawa. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji.



Great to have you in Warsaw again, Mr. President! 🇵🇱🇺🇸 @POTUS pic.twitter.com/aMIX8HYK8O