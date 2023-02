Środa popielcowa to w kalendarzu katolickim pierwszy dzień wielkiego post. Tego dnia katolików obowiązuje ścisły post. Niektórzy jednak mogą spożywać mięso w tym czasie.

Środa popielcowa to dzień pokuty w Kościele Katolickim. Wyznawców obowiązuje ścisły post, czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego do syta w ciągu dnia. Obowiązuje także wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Dodatkowo, wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej. Zaraz po środzie popielcowej rozpoczyna się 40-dniowy okres postu po wyłączeniu niedziel. Popielec nie jest jednak dniem wolnym od pracy.

W sieci pojawia się jednak sporo pytań dotyczących tego, kogo nie obowiązuje ścisły post podczas środy popielcowej. Okazuje się, że są osoby, które są wyłączone z tego obowiązku.

Środa popielcowa. Kogo nie obowiązuje ścisły post?

Wspomniana wcześniej zasada trzech posiłków dziennie obowiązuje wyłącznie katolików pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Oznacza to, że osoby, które nie mieszczą się w tych widełkach, jeżeli nie czują takiej potrzeby, nie muszą stosować się do wytycznych.

Jeżeli chodzi natomiast o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to powinny ją zachować osoby od 14. roku życia. Zasady związane ze ścisły postem w środę popielcową nie obowiązują także osób chorych.

