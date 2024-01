Po głośnym odejściu z Kanału Sportowego, Krzysztof Stanowski wielkimi krokami zbliża się do premiery nowego projektu. Popularny dziennikarz stopniowo podgrzewa napięcie. W mediach społecznościowych zaprezentował pierwsze głośne nazwiska, jakie widzowie zobaczą na jego kanale.

W połowie października 2023 r. Stanowski ogłosił, że opuszcza Kanał Sportowy, co wywołało sporo zamieszania. Dziennikarz jednocześnie ogłosił, że pracuje już nad nowym projektem, którego premierę zapowiedział na 1 lutego 2024 r.

Tymczasem na niecałe dwa tygodnie przed debiutem, ruszyła promocja projektu. „Jutro zaczynamy pierwszy etap promocji Kanału Zero. Gdzieś są jakieś plotki, ktoś próbuje zgadywać, ktoś węszy, ale tylko ja i moi najbliżsi współpracownicy znamy skalę. Do 1 lutego (włącznie) odkryjemy 22 karty, a później projekt będzie się naturalnie rozwijał i kolejne osoby będą wskakiwać w komfortowym dla siebie momencie do pędzącego już (oby) pociągu. Mam nadzieję, że zaufacie i z życzliwością podejdziecie do każdej z zapowiedzianych osób. Najbardziej zaskoczymy chyba ostatnią odsłoniętą kartą… Powiem najkrócej jak się da: będzie co oglądać” – zapowiedział Stanowski w mediach społecznościowych.

W innym wpisie dziennikarz ujawnił nazwiska kilku pierwszych współpracowników. Są to: Tomasz Rożek, Marcin Meller, Monika Goździalska, Jacek Graniecki (Tede), Andrzej Twarowski i Tomasz Raczek.

„No to zaczynamy! Przed startem kanału ogłosimy minimum 22 osoby, które będą z nami na stałe współpracowały. To oczywiście nie wszyscy, część osób poznacie podczas programów, część dopiero wskoczy na nasz pokład w marcu czy kwietniu. Czym będzie Kanał Zero – opowiem w szczegółach 1 lutego. Dzisiaj z dumą odkrywam pierwsze siedem kart (no, sześć, bo mój udział w projekcie raczej nie jest zaskoczeniem, ha)” – napisał Stanowski. Wcześniej informowano, że w projekt zaangażuje się również Robert Mazurek.

Przeczytaj również:

Źr. instagram; dorzeczy.pl