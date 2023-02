W środę policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach interweniowali na ulicy Brzeskiej, gdzie doszło do potrącenia pieszych. 26-letni kierowca chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd staranował pieszych idących chodnikiem.

Na ulicy Brzeskiej kierujący oplem (26 lat) nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, zjechał na prawą stronę gdzie staranował pieszych w wieku od 39 do 45 lat idących chodnikiem.

#Policja.nci z #Siedlce interweniowali na ulicy Brzeskiej, gdzie doszło do potrącenia pieszych. 26-letni kierowca z cofniętymi uprawnieniami, chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, uderzył w 3 osoby idące chodnikiem https://t.co/5h55Yhg2xF. pic.twitter.com/JNOnfP2tcv — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 17, 2023

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Potrącone osoby zostały przewiezione do szpitala w Siedlcach. Cała trójka doznała lekkich obrażeń ciała i po badaniach zostali wypisani do domów.

Policjanci sprawdzili kierowcę w policyjnym systemie informatycznym i okazało się, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z przekroczoną liczbą 24 punktów karnych.

O jego dalszych losach będzie decydował sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja