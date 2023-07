Szef NATO Jens Stoltenberg podczas szczytu w Wilnie ogłosił, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Poinformował również, że „sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO”.

„Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO” – powiedział Stoltenberg. „Ukraina zostanie członkiem Sojuszu” – zapewnił. Poinformował również, że specjalnie dla Ukrainy zmieniono ścieżkę akcesji z dwustopniowej na jednostopniową.

„Wyślemy oficjalne zaproszenie dla Ukrainy, gdy sojusznicy wydadzą odpowiednią zgodę i kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki” – powiedział Stoltenberg. Zastrzegł przy tym, że jeśli Kijów zwycięży w wojnie, to otrzyma zaproszenie do NATO.

„Wyślemy bardzo silny komunikat polityczny. To najsilniejszy sygnał NATO w sprawie Ukrainy. Mamy teraz program dotyczący tego, jak przybliżyć Ukrainę do NATO. Jego częścią są ustalenia dotyczące interoperacyjności wojsk NATO i Ukrainy. Nigdy nie było silniejszego sygnały ze strony NATO dotyczącego przyszłości Ukrainy w Sojuszu” – podkreślał Stoltenberg.

Wcześniej, jeszcze przed konferencją szefa NATO niezadowolenie wyraził publicznie Wołodymyr Zełenski, do którego zapewne już wcześniej dotarły ustalenia z Wilna. „Wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do uczynienia jej państwem członkowskim sojuszu. To znaczy, że utrzymywana jest możliwość targowania członkostwem Ukrainy w NATO w rozmowach z Rosją” – mówił ukraiński prezydent.

Źr. interia; radiozet.pl; rmf24.pl