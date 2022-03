Były oficer sowieckiego wywiadu, a obecnie popularny pisarz Wiktor Suworow na antenie Polsat News komentował sytuację po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ma fatalne wieści dla Władimira Putina, bo w jego ocenie, prezydent Rosji nie dożyje najbliższych świąt Bożego Narodzenia.

Suworow usłyszał w Polsat News pytanie, czy niepowodzenia na Ukrainie mogą doprowadzić do zamachu stanu w Rosji. „Zawsze w takiej sytuacji znajdują się ludzie, którzy widzą, że Titanic idzie na dno i trzeba uciekać” – odparł.

Czytaj także: Ławrow twierdzi, że Rosja… nie zaatakowała Ukrainy. Kuriozalna konferencja

„Widzimy, że są oligarchowie, którzy w wyniku polityki Putina wiele stracili i nie podoba im się to. Wyobraźcie sobie, że macie miliardy dolarów, podróżujecie sobie po świecie i nagle koniec. Zabrali jacht. I co dalej? Czy będziemy kochać Putina? Nie” – kontynuował Suworow.

Pisarz nie ma dobrych wieści dla Putina. „Historia Rosji pokazuje całe mnóstwo przykładów, kiedy ludzie uderzali tyrana w głowę i on ginął. Teraz historia się powtarza. Zostanie zamordowany, coś z nim zrobią, usuną go. (…) Nie chcę przewidywać, nie lubię tego, ale wyrażę swój osobisty punkt widzenia: nie dożyje do Bożego Narodzenia” – przekonuje Suworow.

Czytaj także: Przechwycono rozmowę. Rosyjski żołnierz: „700 trupów, po prostu jatka”

Źr. dorzeczy.pl