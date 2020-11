Z powodu pandemii koronawirusa rząd wprowadził restrykcyjne obostrzenia, które mają obowiązywać także podczas Świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazuje, Sylwester w tym roku wcale nie musi być obłożony restrykcjami. Mówił o tym osobiście minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski w programie „Newsroom” usłyszał pytanie, czy w tym roku Sylwester odbędzie się z tradycyjnymi imprezami, czy rząd ich zakaże. „Według mnie nie ma na to przestrzeni.” – odparł minister zdrowia. „Ale też nie chcę się zarzekać, że w tej chwili już jesteśmy tak konserwatywnie nastawieni, że jakkolwiek przyszłość będzie się zmieniała, to my nie będziemy reagowali” – zastrzegł szef resortu zdrowia.

Sylwester bez obostrzeń?

Szef resortu zdrowia podkreślił, że zgodnie z obecnymi decyzjami rząd jest „nieelastyczny” aż do 27 grudnia. „A potem zobaczymy” – zastrzegł Niedzielski. „Chcemy teraz działać z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do wprowadzanych obostrzeń. Nie mogę być taki nieludzki” – podkreślił minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 10 139 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort poinformował również o ok. 22 tysiącach przypadków, które wcześniej nie zostały zaraportowane i które uwzględniono w ogólnej liczbie. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby 540 osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 485 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o około 22 tysiącach przypadków z ostatnich tygodni, które zostały dodane do ogólnej liczby zakażeń. „Dziś w globalnej liczbie zakażeń uwzględnione jest ok. 22 tys. niezaraportowanych przypadków, o których wczoraj informował GIS” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 909 066 przypadków zakażenia koronawirusem. 14 314 osób nie żyje a 454 717 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl