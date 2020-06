Jedno zdanie napisane przez Cezarego Tomczyka wystarczyło, by rozgrzać do czerwoności internautów. Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego postanowił odnieść się do wymiany zdań pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a szefem EPL Donaldem Tuskiem. Wyszło, co najmniej kontrowersyjnie…

W sobotę doszło do nieoczekiwanej wymiany zdań pomiędzy urzędującym prezydentem i byłym premierem. Zaczęło się od wpisu Donalda Tuska, który zarzucił Andrzejowi Dudzie, że jego wypowiedzi rujnują reputację Rzeczpospolitej. „Jego kampania to wstyd na cały świat” – ocenił.

Wkrótce odpowiedział mu prezydent. „Był Pan dwukrotnie namawiany by się ze mną zmierzyć przez swoje środowisko. Wolał się Pan jednak schować za plecami MKB a później RT” – odpowiedział Duda.

Tusk wyjaśnił, że chciałby się zmierzyć z „przełożonym” prezydenta RP. „Panie Przewodniczący, z moim Mistrzem, moim Prezydentem skonfrontował się Pan w 2005 roku. I przegrał Pan sromotnie…” – odpowiedział Duda.

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego włączył się do dyskusji. To, co napisał wywołało skandal: „To jest poziom najgorszej dziczy”

Reakcji Tuska już nie było, jednak z pomocą byłemu premierowi pośpieszył szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk. „Pana Mistrz przegrał w 2010” – napisał do prezydenta. Po chwili wpis zniknął, a poseł opublikował nowy: „Pana prawdziwy Mistrz przegrał wybory w 2010 roku. Dziś ciągle jest za Panem” – czytamy.

Jednak internauci zainteresowali się bardziej poprzednią opinią. „To jest poziom najgorszej dziczy. Szacunek do śmierci to jedna z najbardziej podstawowych norm kulturowych w Polsce” – ocenił Samuel Pereira z TVP Info.

Podobnych komentarzy było jednak znacznie więcej. Internauci oburzyli się, ponieważ z kontekstu pierwszego wpisu wynikało, że poseł KO miał na myśli Lecha Kaczyńskiego.

Najzabawniejsze w polityce jest to, że z Żalka zrobili wczoraj nazistę, a Czarek Tomczyk będzie nadał robił za nowoczesnego Europejczyka. — Grzegorz Lisiński (@g_lisinski) June 13, 2020

Tomczyk, biorąc przykład z kandydata Trzaskowskiego, też napisał list do wyborców PiS-u.

Jednozdaniowy.

Niżej już upaść nie można… https://t.co/lBQeaGpi52 — AJakubowska (@AJakubowska1) June 13, 2020

Proszę: prominentny działacz PO o katastrofie smoleńskiej. Jak to nazwać? Jako człowiek, który wtedy stracił wielu znajomych i współpracowników – odpowiedziałbym paroma grubymi słowy. Ale nie jestem taką …. jak Tomczyk, więc nie odpowiem. Bo nie zniżę się do tego poziomu https://t.co/TxNzqSOUqS — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) June 13, 2020

