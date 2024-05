Dorota Szelągowska od lat prowadzi programy związane z remontami mieszkań. Niedawno ujawniła, jak zareagowali jedni z uczestników show.

Szelągowska udzieliła wywiadu dla portalu Gala. Podczas rozmowy odniosła się do reakcji uczestników programu na jeden z remontów mieszkania. Okazuje się, że nie byli oni zachwyceni efektami pracy ekipy remontowej.

Prezenterka oraz jej współpracownicy byli zaskoczeni reakcją. Jak stwierdziła, był to dla wszystkich „straszny policzek”. Dodała jednak, że z czasem uczestnicy przekonali się do zmian wprowadzonych w ich gospodarstwie domowym.

– Raz na kilkaset programów, które już zrobiliśmy, rzeczywiście była sytuacja, gdzie bohaterom nie do końca podobał się remont. Potem co prawda zmienili zdanie, ale dla nas to był straszny policzek – powiedziała Dorota Szelągowska.

Prezenterka przyznała, że wszyscy w ekipie odebrali ten fakt ze sporym rozczarowaniem. – Chodziliśmy do tyłu przez dwa tygodnie, bo ten finał i ta radość u ludzi to jest tak naprawdę paliwo napędowe na kolejne remonty – przyznała. – Mam nadzieję, że to już się nigdy nie powtórzy. Natomiast mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby on się spodobał i rzeczywiście zrobiliśmy tak, jak państwo chcieli, ale ludzie też są różni. To było ciężkie przeżycie – dodała.

