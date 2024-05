Czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Prezenterka programu „Pytanie na śniadanie” nagle, w trakcie emisji na żywo, straciła… zęby.

W trakcie poniedziałkowego odcinka „Pytania na Śniadanie” znalazło się kilka wejść na żywo z przedstawicielami „dancingu międzypokoleniowego”. Podczas wejść seniorzy prezentowali m.in. swoje umiejętności taneczne. Razem z nimi wesoło podrygiwała Katarzyna Burzyńska, czyli prezenterka programu.

W pewnym momencie doszło jednak do szokującego zdarzenia. Tańczącej Burzyńskiej wypadły… przednie zęby. Prezenterka prawie się nimi zachłysnęła. – Ojej, ojej, przepraszam, wypadły mi… wypadły mi zęby – mówiła Burzyńska, której w odnalezieniu uzębienia pomagał zdezorientowany senior.

Po krótkiej przerwie Burzyńska ponownie wróciła do widzów. Oznajmiła, że „odrodziła się jak feniks z popiołów” i dodała, iż to, co zobaczyli widzowie można określić mianem „problemów technicznych”.

W sieci dostępne jest nagranie z kuriozalnej wpadki, która miała miejsce na antenie TVP.

"Wypadły mi zęby. Muszę skończyć"



Wpadka w "Pytaniu na śniadanie" ⤵️ pic.twitter.com/A8VwEdZSjN — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) May 27, 2024

Przeczytaj również: