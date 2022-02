W niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin postawił w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania nuklearnego. W sieci pojawiło się nagranie z ogłoszenia decyzji. Widać na nim reakcję ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa.

Rosyjska inwazja na Ukrainę spotkała się ze zdecydowanym potępieniem m.in. Europy i USA. W związku z sankcjami, które gospodarczo uderzą w Rosję, prezydent Władimir Putin wydał w niedzielę rozkaz postawienia w stan podwyższonej gotowości siły odstraszania nuklearnego.

-Jak widać, kraje zachodnie nie tylko podejmują wobec naszego kraju nieprzyjazne kroki w wymiarze gospodarczym – mam na myśli nielegalne sankcje, o których wszyscy doskonale wiedzą – ale także najwyżsi urzędnicy wiodących państw NATO pozwalają sobie na agresywne wypowiedzi w stosunku do naszego kraju – powiedział Putin.

Pilne! Putin nakazał postawienie sił odstraszania (nuklearnego) w stan gotowości – RIA. pic.twitter.com/MVP9iiupi3 — Łukasz Bok (@LukaszBok) February 27, 2022

W niedzielnym komunikacie, Putin użył zwrotu „specjalny tryb służby bojowej”. Nie wiadomo, co on oznacza. „Forbes” wyjaśnia, że siły odstraszania strategicznego stanową „trzon” sił zbrojnych Rosji. Mają za zadanie ” powstrzymać agresję przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej sojusznikom, a także do pokonać agresora w wojnie z użyciem różnych rodzajów broni, w tym broni jądrowej”.

Putin grozi światu bronią nuklearną. Wymowna reakcja ministra obrony Szojgu

Rosyjski prezydent wydał rozkaz podczas spotkania z ministrem obrony Siergiejem Szojgu i szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerijem Gierasimowem. Komentatorzy zwracają uwagę na zachowanie najważniejszych ludzi rosyjskiej armii. Gierasimow zaaprobował rozkaz, zaś Szojgu wydawał się zaniepokojony, lub zaskoczony wiadomością.

Można się było domyślić, że Putin zagrozi bronią nuklearną w kryzysowym momencie. Szojgu aż przełknął ślinę. — Kamil Dziubka 🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) February 27, 2022

Gdy patrzę na Szojgu, to mam wrażenie, że zaraz wyśle pocztą L4 lub sobie rękę złamie.

To, że Putin będzie straszył cały świat – było oczywiste. I oczywiste jest, że nie można mu ulec. https://t.co/QhLjmdRuK7 — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) February 27, 2022

Widywało się w przeszłości Szojgu i Gierasimowa na tych naradach u Putina mniej czerwonych i w nieco lepszym nastroju🤷‍♂️ — Michał Majewski (@MajewskiMichal) February 27, 2022

🇷🇺🇺🇦 Szef rosyjskiego MON-u Siergiej Szojgu nie wydawał się w stu procentach przekonany do decyzji Władimira Putina o postawieniu rosyjskich siły odstraszania nuklearnego w stanie podwyższonej gotowości bojowej. pic.twitter.com/mLHpVoHY3B — Cezary Faber (@CezaryFaber) February 27, 2022