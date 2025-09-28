W pełnym świetle dnia, około godziny 12:00 na ulicy Sosabowskiego w Szczecinie, doszło do niecodziennego incydentu drogowego — dwóch kierowców zamiast spokojnie odczekać na zmianę światła, zamienili słowa na siłę.

Na nagraniu widoczny jest starszy mężczyzna, który podchodzi do busa stojącego na światłach. Drzwi pojazdu są otwarte, z wnętrza wychodzi drugi kierowca i dochodzi do agresywnej wymiany zdań.

Sytuacja szybko przeradza się w bójkę — padają ciosy, jeden z uczestników uderza w boczne lusterko auta. Tymczasem sygnalizacja świetlna zmienia stan na zielony, część aut odjeżdża. Jeden z walczących wsiada z powrotem do busa i zamyka drzwi.

W ciągu zaledwie kilku godzin od publikacji materiału, liczba wyświetleń przekroczyła 13 tysięcy, a pod nagraniem pojawiło się prawie 200 komentarzy. Internauci reagowali zarówno oburzeniem, jak i krytyką zachowania uczestników zdarzenia — niektórzy zwracali uwagę, że najbardziej ucierpiało lusterko pojazdu. Nagranie zostało opublikowane na kanale „Stop Cham”, który od lat skupia się na pokazywaniu agresji drogowej i edukacji w ruchu drogowym.

Przeczytaj również: