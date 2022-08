Coraz bardziej szokujące słowa padają po śmierci Darii Duginy. Córka Aleksandra Dugina zginęła pod Moskwą, gdy eksplodował samochód należący do jej ojca. Andriej Samochin z kanału telewizyjnego Tsargrad, z którym związana była Dugina, o spowodowanie jej śmierci oskarża między innymi Mateusza Morawieckiego.

W coraz liczniejszych wypowiedziach padają słowa, w których o Darii Duginie mówi się jako o męczennicy. Padły one między innymi na antenie kanału telewizyjnego Tsargrad, z którym córka głównego ideologa Kremla była związana. „Pan wezwał ją do Swojej armii, do Królestwa Niebieskiego. Tam, gdzie są powołani męczennicy, męczennicy dla Chrystusa. Została męczennica” – powiedział Konstantin Małofiejew, założyciel kanału i oligarcha, a osobiście także przyjaciel Władimira Putina.

Dziennikarz stacji Andriej Samochin idzie jeszcze dalej i wprost wzywa do Świętej Wojny. „Niewątpliwie miał zostać zabity Aleksander Dugin – a to jest otwarte wyzwanie dla rosyjskiego świata i jego rodzącego się samodzierżawia. Na totalną i brudną wojnę przeciwko nam musimy odpowiedzieć Świętą Wojną” – mówił.

Jednocześnie Małofiejew zapowiedział, że chciałby, by pamięć Darii Duginy została uczczona w Kijowie. „A dla nas, dla jej przyjaciół, dla jej rodziców, dla jej towarzyszy broni, dla wszystkich, którzy razem z nią budowali ten wielki rosyjski świat, tę świętą wielką Rosję, jej strata jest gwarancja, że nigdy nie zboczymy z wybranej ścieżki. Najlepszym wspomnieniem dla Daszy będzie ulica Darii Duginy w Kijowie. I na pewno nazwiemy tę ulicę jej imieniem. I w tym celu musimy najpierw odbudować Kijów, wszystkie inne miasta Ukrainy, przyszła Wielką Rosję” – powiedział.

Samochin z kolei o pośrednie spowodowanie śmierci Duginy oskarża między innymi Mateusza Morawieckiego. Premiera polskiego rządu nazwał „psem Zachodu”, który „wyszczekuje jego centralną ideę: zniszczyć odradzającą się rosyjską imperialną samoświadomość”. „Potrzebujemy najważniejszej mobilizacji – mobilizacji ducha. Chcą zabić rosyjski świat. Ale sami się zabiją” – mówił.

